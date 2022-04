Jennie LANDRIAU

Mes compétences :

Rédaction de procédures internes

Gestion d’agendas et prise de rendez-vous

Suivi de comptabilité

Accueil téléphonique

Relation fournisseurs : approvisionnement et suivi

Organisation d'évènements

Organisation CA et AG

Rédaction procès-verbaux

Rédaction courriers

Administration réseaux sociaux

Administration site web

Gestion partenariale

Relation entreprises

Statistiques

Aide à la mobilité licenciés économiques

Plan Aide à la Mobilité

Pilotage renouvellement Guide temps partagé

Gestion de projet