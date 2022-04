Jennie LETOURNEAU

Je suis une personne dynamique, qui aime être à 100% dans tout ce que j'entreprends. Je suis passionnée par le domaine aérien, et tout ce qui tourne autour des voyages. J'ai vécu 4 ans au Québec, ça a été une expérience enrichissante en tout point. J'aime les sports et plus particulièrement les sports collectifs, j'ai pratiqué le basket ball pendant plus de 10 ans et entraîné des enfants pendant deux ans. J'ai un caractère de leader et j'aime pouvoir prendre des décisions. Le conseil vers autrui est quelque chose d'important et pouvoir trouver des solutions qui va faciliter la vie des personnes que je rencontre est primordial pour moi.



Mes compétences :

Assurance Vie

Assurance Santé

Analyse financière

Conseil financier