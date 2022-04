Jennie NAVARRET

Après des études de gestion et de commerce avec une spécialisation événementielle, je fais mes premières armes dans une agence de communication événementielle à 50 mètres du lagon de l'Océan Indien !

J'y découvre avec la plus grande joie les nombreuses facettes de l'organisation d'événements.

A ce poste j'organise entre autre des opérations de trade marketing pour de grandes marques, je gère un pool de deux cents animateurs commerciaux que je recrute, forme et manage sur tout le département de la Réunion.



En novembre 2012, je m'installe dans le sud de la France et me lance à mon compte en créant ma propre agence agence événementielle spécialisée dans l'organisation de mariages : Amazing Day.

Ma conception du mariage : créer une journée à l'image des mariés, réaliser leurs rêves et les voir heureux.

Trois saisons et quinze mariages plus tard, il est temps pour moi de rentrer sur mon île de coeur.



De retour à la Réunion, je retrouve mon ancien employer et accepte avec joie le poste d'Assistante de direction.

Très vite, je prend plus de responsabilités. Et me voilà désormais également responsable du DEPARTEMENT MARIAGE de l'agence JOUR DE FETE.

Une double casquette qui colle bien à mon envie de challenge.



Mes compétences :

Management d'équipe

Organisation d'évènements

Prospection commerciale

Gestion administrative

Informatique

Gestion du stress