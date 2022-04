Jennifer ABBADI

Www.muze-events.fr ( Agence d'hôtesse et conseil en communication, spécialisation culturel et artistique) etArray.



Un parcours ancré dans un contexte culturelle et une expérience développée via différents aspects de la communication événementielle ( terrain et stratégique) ont permis d'insuffler une vision claire.

Visant à optimiser l'impact d'une campagne marketing, nous proposons, un service 360 degrés répondant aux exigences du marché et plus précisément à celles du consommateur final.



"la communication doit être une expérience marquée par un sentiment fort de satisfaction générale" JA



" Les hôtesses sont garantes de l'image d'entreprise, c'est un éléments fédérateur et un outil de communication physique" JA



"la scénarisation est un divertissement, un moyen de séduction" JA



* scénarisation: un point d'accueil théâtralisé par une animation artistique.



Co fondatrice de Muze Events, agence d'hôtesse et de consulting en communication, nous proposons 4 services :



- Accueil évènementiel et culturel

- Animation commerciale

- Booking d'artiste

- Communication web/ innovation technologique



www.muze-events.fr



Nous recherchons des collaborations de nature multiple: Partenariat, recommandation, recrutement de chargé(e) d'affaire, recrutement d'artiste et personnel d'accueil...







