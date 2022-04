Jennifer AHNINE PEREZ

Après plus de trois ans d'expérience en commerce et marketing grâce aux formations -BTS Management des Unités Commerciales et MASTER INSEEC Paris- en alternance, ainsi qu'un stage de 6 mois au service marketing de 20 Minutes, je suis actuellement assistante marketing pour une revue professionnelle spécialisée diffusée à l'international.



Mes compétences :

Anglais

Chargé d'études

Chef de produit

COMMERCE

Entertainment

Espagnol

Loisirs

Marketing

Marketing Operationel

Média