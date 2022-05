Vincent DUPART

STid, votre partenaire d'identification sans contact



Depuis 1996, STid est spécialisée dans les technologies d’identification « sans contact » par radiofréquence (RFID). STid conçoit, fabrique et commercialise des lecteurs et tags destinés aux marchés de la sécurité et de la traçabilité industrielle.



Leader sur son marché, STid a développé des produits et solutions innovantes pour le contrôle d’accès haute sécurité et l’identification automatique de véhicules (AVI).

Notre expertise et savoir-faire en tant que constructeur RFID dans la traçabilité industrielle nous permet de répondre aux problématiques de traçabilité en environnements difficiles dans les secteurs les plus exigeants comme l’aéronautique, la santé, le transport et la logistique etc.





