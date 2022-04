Jennifer ALIOUI

J'ai 13 ans d'expériences et je suis spécialisée dans la mise en oeuvre de solutions décisionnelles.

Chef de projet(s) depuis 7 ans, j'ai des références dans des entreprises de secteurs d’activité et de tailles variés, participation notamment à des projets d'envergures au sein de Grands comptes.

Mes principaux atouts : Relationnel, Conseil\force de proposition, Pilotage\Coordination, Adaptation\flexibilité.

J'interviens en Conseil, AMOA, Gestion\Direction de projet(s).

Ce qui me motive avant tout c'est la satisfaction du client en apportant une réponse adaptée aux besoins\enjeux.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Teradata

Pilotage d'équipe