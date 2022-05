J’ai une expérience de plus de 10 ans dans le recouvrement des créances dont 7 ans dans une démarche de maitrise et d’amélioration de cette activité.



J’ai pu par ailleurs mener des projets de pilotage et travailler sur des chantiers d’amélioration continue.



Enfin, j’ai pu dernièrement, dans le cadre d’une mission interne, manager une équipe de 8 collaborateurs.



Aujourd’hui après treize belles années dans le secteur de la monétique, je suis à l'écoute d'opportunité dans d'autres secteurs d'activité, de préférence en management de crédit ou de back office . La gestion de projet , selon le périmètre, peut également m'intéresser.



Mes compétences :

Restructurer une activité de recouvrement

Identifier et conduire des projets d’améliorations

Interface des directions financières, com

Piloter des prestataires de recouvrement

Réaliser des études, synthèses et bilan d’activité

Gestion de projet

Continuous Improvement

Specification Writing

Invoicing > Issuing Invoices

Insurance Claims > Claims Management

EU Law

Cognos Impromptu

Kimoce

Microsoft Visio

Seagate Crystal Reports