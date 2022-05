Linda DUCOUX

Avec treize années d’expérience en tant que Responsable du crédit clients, mes différentes missions m'ont permis d'avoir la responsabilité de l'administration des ventes, de la comptabilité clients, du recouvrement, des analyses de risques en environnement B to B, et de la gestion du contentieux.

Par ailleurs, j'ai été responsable de deux projets de changement d'ERP (module ventes et comptabilité clients), et j'ai mis en place le reporting des créances clients, en faisant apparaître la performance en terme de recouvrement d'un côté, et en terme d'exposition des risques de l'autre. J'ai plusieurs expériences en management d'équipe et je parle l'anglais couramment.

Je suis à l'écoute d'opportunités aujourd'hui et suis intéressée par un élargissement de la fonction vers le contrôle de gestion commercial et/ou la gestion de trésorerie.





Mes compétences :

Credit management