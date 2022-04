Jennifer AMADOR TAVARES DE SOUSA

Etudiante en 5ème année de l'Ecole de Commerce de Rennes, je suis à la recherche de mon premier emploi ; poste que j'occuperai à la fin de mon alternance (Mai 2016).



Après avoir réalisé un Bachelor en double diplôme au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle et de l'IAE de gestion de La Rochelle, je suis aujourd'hui en Master.

En Janvier 2015, j’ai décidé d'effectuer un semestre d'étude en Espagne sur le campus de Universidad Carlos III de Madrid.

Aujourd'hui, je termine mon parcours académique par une expérience professionnelle significative : un contrat d'alternance de 10 mois dans une PME : Carrefour du Bois Limousin. Je suis en charge de développer l'entreprise sur le continent Asiatique (Chine et Vietnam).



Au cours de mon parcours académique, j'ai eu l'opportunité de réaliser de nombreuses expériences professionnelles en France, aux Etats-Unis et en Europe.

Suite à ces 20 mois hors des frontières françaises, j'ai acquis des compétences linguistiques considérables. Mes connaissances multiculturelle (situation des marchés étranger, habitudes de consommation, tendances, etc.) se sont également largement développées.



Mon adaptabilité, mon organisation et ma rigueur vous apporteront le soutient dont vous avez besoin.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.











Mes compétences :

ECommerce

Négociation

Etablir une stratégie

Maîtrise des langues étrangères

Pack Office

Création & gestion d'un portefeuille client

Vente

Analyse concurentielle

Optimisation