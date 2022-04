Jennifer AOUIZERAT

Graphiste webdesigner depuis 4 ans, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents domaines où j'ai pu développer des compétences en print, web et mobile design.

Je fais également un peu d'illustration à mes heures perdues (du coup je les retrouve... Badam Tsss) et j'écris des articles pour un webzine lyonnais.



Mes compétences :

Illustrator

HTML XHTML

Quark xpress

CSS

Photographie

WebDesign

Dessin

Photoshop

Mobile design

After effects

Print

Indesign