Jennifer ATHLANI

Voulant m'engager pour la préservation de la planète, j'ai suivi un cursus d'Ingénieur en génie industriel de l'environnement à l'Ecole des Métiers de l'Environnement (EME), à Bruz. J'ai eu des cours sur la gestion des déchets, le développement durable, l'assainissement, ou encore l'energie.



Je désire aujourd'hui me spécialiser dans les bâtiments durables car c'est dans ce domaine que la majeure partie de l'energie est consommée.



De Octobre 2019 à Octobre 2020, je ferai le Mastère Spécialisé Efficacité Energétique dans la Rénovation des Bâtiments, aux Mines Saint Etienne. Lors de Ce Mastère Spécialisé, j'aurai des cours sur la thermique du bâtiment, le CVC, le BIM, les réglementations ou encore les isolants et parois.



Pour compléter ce Mastère, je recherche un contrat de professionnalisation, d'une durée d'un an.



L'alternance s'organise de la façon suivante :

-De Octobre à Janvier : 2 semaines en entreprise et 2 semaines en cours

-A partir de Janvier : 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours.



N'hésitez pas à me contacter à tout moment.



Mes compétences :

Sérieuse

Dynamique

Motivée

Microsoft Visio

Python Programming