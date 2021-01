Philippe PIET

Grâce à mon expérience en informatique et en sécurité de linformation, incluant une enrichissante expatriation en Europe du Nord, je mets aujourd'hui mes compétences au service des clients gouvernementaux de Thales. En tant quingénieur daffaires, je conçois et valorise les solutions techniques pour répondre aux appels doffre et aux demandes de marché gré-à-gré, et participe aux démarches commerciales visant à promouvoir le savoir-faire de Thales dans le domaine de lIdentité numérique et de la biométrie.



Want to discover my profile in English? Look for it on LinkedIn...



Mes compétences :

Information Technology

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows

Sécurité informatique

Cryptographie

Carte à puce

Biométrie

Architecture informatique

Gestion de projet

Ecoute