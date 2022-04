Jennifer ATTENON

De formation Brevet de Technicien Supérieur Action Commerciale.

Forte de mon expérience de cinq années en tant qu’assistance commerciale, je souhaite :

- Faire partager mes acquis et mon réel sens commercial au sein d'une société dynamique.

- Appliquer mon savoir être et savoir faire.

- Réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs.

- Accompagner mon équipe à un résultat chiffré positif.



Assistante de Direction Déléguée au sein des Laboratoires Phodé.

Phodé est leader dans le domaine de l'impact des molécules olfactives dans le cerveau et de leur impact sur le stress et l'appétit.

Mes principales missions :

* Prospection Commerciale Internationale

* Gestion de l'agenda du Directeur

* Suivi de dossiers réglementaires et juridiques

* Veille concurrentielle, clients

* Création Filiale aux Etats-Unis



Dans le cadre de ma mission Assistanat Commerciale et Administrative :

* Prise de RDV, organisation des visites, gestion des plannings

* Prise de commandes et suivi de livraisons

* Statistiques commerciales

* Coordination service commercial/distributeurs/clients

* Organisation d’évènements, Salons (Space, CFIA, Pollutec)

* Relations clients Internationaux et Nationaux



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante commerciale export

Commerciale

Commerciale export

Export