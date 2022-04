Jennifer BABIN

Cultive un engouement certain pour le Japon, sa langue, sa culture, et mes études ont naturellement étaient placées sous le signe nippon. Titulaire d’une licence en langue littérature et civilisation étrangère section japonais, je suis actuellement en Master Management International et Management (MIM) au pôle formation de la Chambre du Commerce et de l'Industrie à Strasbourg.



D'octobre 2010 à mars 2011, j'eu la chance d'effectuer un séjour linguistique au Japon, plus précisément à Tôkyô. Séjour initialement prévu pour une année et qui fut malheureusement perturbé suite au séisme du 11 mars 2011. Mon projet professionnel est d'obtenir un poste dans une société japonaise dans le domaine du marketing.



Je suis souriante, autonome, honnête, patiente, physionomiste, axée sur les résultats, cultive l’humour et l’autodérision.



Je suis ouverte à toutes propositions professionnellement et humainement enrichissantes.



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Travail en équipe

Sociologie des organisations

Gestion financière et comptable

Négociation commerciale

Organisation du travail

Souriante et à l'écoute

Sécurité incendie

Hygiène

Gestion des conflits

Photoshop

Food

Sales

E commerce

Purchasing

Webmarketing