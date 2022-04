Jennifer BARNES

Je m'appelle Barnes Jennifer, j'ai 28 ans. Je suis actuellement responsable de ligne et opératrice d'assemblage depuis 8 ans à Lestra Sport où je fabrique des oreillers. Je compte faire une formation sur deux jours (les bonnes pratiques de fabrication) pour pouvoir changer de métier et travailler dans une usine de pharmaceutique. Et par la suite j'ai pour projet de faire une formation sur 9 mois pour devenir opératrice technicienne en pharmaceutique.



Mes compétences :

Donner les consignes à mon équipe

Contrôle de la qualité des tissus

Remplir une feuille de production

Encaissement

Mise en rayon de la marchandise

Inventaire des produits

Commandes et réceptions de la marchandise

Accueil et conseil de la clientèle

Former les intérimaires

Vente

Vérification d'une série d'oreillers