Jennifer BART

Je suis diplômée d'un master 2 Ressources Humaines option stratégie et développement RH.



J'ai un peu plus de 5 ans d'expérience professionnelle dont deux ans en tant qu'assistante de gestion et un un peu plus de 3 ans dans le ressources humaines:

Assistante RH ( formation, recrutement, mutuelle, paie, et administration du personnel)

J'ai de l'expérience aussi bien dans les PME que dans les grands Groupes.



Recherche active d'un poste.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion des ressources humaines

Paie

Relationnel

Recrutement

Gestion du personnel

Formation