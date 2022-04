Jennifer BATKO

Vous recherchez un agent d'entretien performante et efficace ???



Je suis la personne qu'il vous faut au sein de vos équipes !!!



Discrétion, satisfaction, clientèle et polyvalence sont des qualités que je souhaite mettre à votre disposition.



N’hésitez pas à me contacter !!!



Mes compétences :

Dépoussiérage du mobilier

Entretien des locaux : parie communes, escaliers

Maitrise de la monobrosse et de l'auto laveuse

Dépoussiérage humide du sol

Lessivage des murs

Bio-nettoyage

Nettoyage - desinfection des équipement sanitaire

Lavage des vitres : mouilleur, perche ...