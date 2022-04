Bonjour à vous, qui vous êtes arrêté sur mon profil.



Si vous êtes arrivé jusque là c’est que vous aviez envie de savoir qui je suis. Alors je me lance :

Je suis Jennifer Baudet, passionnée par les métiers de la communication, assoiffée de découvertes, ouverte à toutes sortes d'opportunités afin de ne jamais rien regretter, voici les points qui me caractérisent le plus.



Dans la vie, je suis très créative, j’ai donc par définition les petits défauts qui vont avec, soit, une idée à la seconde et l’envie de tout connaître. J’ai commencé par apprendre à faire de la musique puis du dessin, du graphisme, du web design, organiser des événements, du community management, des relations presse et même l’écriture.



D’ailleurs, pour tout vous dire, je tiens un blog : http://www.depeches-relations-presse.fr/blog/



Aujourd’hui, attachée de presse au sein de l’agence Dépêches, agence généraliste de relations presse, vous pouvez faire appel à moi si vous souhaitez affirmer votre présence dans les médias. Par ailleurs je suis spécialisée en création graphique, à votre disposition pour vous aider à gérer votre image visuelle (logo, site internet, plaquette…)



N’hésitez pas à descendre plus bas pour en savoir plus sur mes différentes expériences.



Je reste à votre disposition pour échanger sur vos projets ou collaborations.

A bientôt,



Jennifer Baudet

jenniferbaudet@gmail.com



Mes compétences :

Graphiste

Créatif

Créative

Stratégie

Wordpress

Adobe Photoshop

Communication

Relations presse

Marketing

Community Management