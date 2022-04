Jennifer BAUVILLE

Bonjour, à vous qui lisez mon profil,



Je me nomme BAUVILLE Jennifer, actuellement étudiante à l'IIM (Institut de l'Internet et du Multimédia).



Je suis, présentement, un cursus de Multimédia orienté vers le Web et son univers dans le but de devenir Chef de Projet par la suite.



J'étudie les langages du web et ses variantes. M'intéresse à l'actualité de ce domaine et aime apprendre de nouvelles choses.



Dans mes heures de loisirs, je suis bénévole (Responsable de monde/Super Opératrice), d'un jeu en ligne.



Le but de ce poste est de gérer une petite équipe d'opérateurs présents sur les Mondes(parties) que l'on supervise, de répondre aux besoins, questions, bogues des joueurs.



Cela me permet de toujours être à l'écoute, de réfléchir, d'apporter des solutions et d'accompagner les joueurs. Le social est un atout essentiel, le sens des responsabilités aussi, ainsi qu'apprendre à gérer des situations parfois difficiles tout en restant le plus calme possible.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Analyse marketing

Cms

CSS

Ergonomie

Gestion d'équipe

Gestion de projet

HTML

Marketing

Organisation

PHP

Référencement

Web

Conduite du changement

Formation

Management

Adobe Photoshop