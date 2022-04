Jennifer BECQUET

Actuellement Assistante Télécommunication et également Co-Gérante de la société BE.HA.BA TELECOM.

Notre mission consiste à faciliter la transition numérique des entreprises et des collectivités en analysant leur téléphonie mobile, téléphonie fixe et accès internet, cela est totalement gratuit, dans le but d’améliorer leur services ou d’aller chercher des économies.



