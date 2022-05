Lionel BECQUET

J'ai appris la QUALITE, (même si on apprend toujours dans ce domaine) en industrie agroalimentaire (Conserverie de Bergerac : 65 employés)

Le milieu industriel d'une activité saisonnière m'a appris à m'adapter aux personnes au cursus très varié: employé CDI / employé saisonnier.

Résultats:

> Audits qualité réalisés par nos clients: AUCHAN, CARREFOUR, THIRIET, NESTLE,...: réussite complète et points forts sur le management de la qualité, le plan de formation et le suivi des non conformités.

> Management d'equipe: 10 personnes.

3 belles années d'apprentissage au poste de Responsable Qualité.



Sans période de transition, pour le challenge: j ai été attire par la QUALITE en grande distribution (Hypermarché E.LECLERC: 430 salariés). La Qualité de service clients et la Qualité des produits sont mes principales missions.

Résultats:

> 3 certifications de services réussies avec succès!!: points forts: le management de la qualité, les formations du personnel, la communication des indicateurs au personnel et le souci permanent du service clients: gestion des réclamations + retours produits.

> Acquisition des pratiques et de la réglementation de différents corps de métiers: boulangerie, boucherie, patisserie, traiteur, poissonnerie,...

> Acquisition de la réglementation du commerce.

> Spécialiste des litiges clients

> Interlocuteur des services officiels.

> Management d'équipe: 10 personnes

> Participation au groupe de travail de l'enseigne: sécurité alimentaire + évolution vers un système de management de la qualité type ISO 9001

> Sélection de fournisseurs: consommables + gestion des achats



3 années riches et pleines.



Optez pour un "oeil neuf" et RENCONTRONS-NOUS!!!



Mes compétences :

Agroalimentaire

Corse

Environnement

Qualité