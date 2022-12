Sandra GUERIN

REFERENTIEL, METHODES ET OUTILS :

- ISO 9000, EAQF, QS 9000, TS 16949, ISO 14001/17025/26000, Valeo 1000 et 5000, OHSAS 18001, EN 9100

- AMDEC, Analyses de la Valeur/des flux/fonctionnelle

- PDCA, 5 Pourquoi, Ishikawa, QRQC, FTA

- 5S, TPM, Value Stream Mapping (VSM), Kaizen, Kanban

- Conduite du Changement, Visual Management

- Green Belt Six Sigma

- Lean Manufacuring



INFORMATIQUE :

- Office

- Designer, Méga/ARIS/QPR (logiciels de modélisation des processus)

- Internet, Intranet



LANGUES ETRANGERES :

- Anglais : courant

- Espagnol : courant



Mes compétences :

QRQC

DMAIC

MSP

Audit

PDCA

Développement durable

Méthode SMED

Démarche Qualité