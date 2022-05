Stéphanie ALAUX CANTIN

Au cours de mon parcours universitaire, j'ai acquis une expertise scientifique en Physiologie Animale et plus particulièrement en Neurosciences Comportementales et en Neuropharmacologie. De nombreux travaux de recherche réalisés aussi bien pour le secteur public qu'industriel m'ont permis d'acquérir diverses compétences appliquées à l'étude des fonctions cérébrales et des pathologies associées (mémoire, dépression, stress, prise alimentaire, épilepsie). Je travaille actuellement sur un projet de recherche visant à étudier les mécanismes neurobiologiques et épigénétiques de l'alcoolo-dépendance chez le Rat. Mon objectif professionnel est d'intégrer l'industrie pharmaceutique, une CRO ou un centre de recherche en toxicologie afin de participer à la gestion de projets scientifiques dans un secteur dynamique et stimulant.



Mes compétences :

Neurosciences

Pharmacologie