Emmanuel PETEILH

Après un peu plus de deux ans passés à travailler au service informatique de la BNP Paribas à Paris, je suis rentré vers ma région natale...



J'ai changé d'employeur (Apside) et de client (La Banque Postale, AGIRC-ARRCO) et ainsi pu diversifier mes compétences fonctionnelles et techniques dans différents domaines.



Depuis octobre 2012, j'ai été embauché à la Direction Informatique des Services Financiers et de l'Enseigne de La Poste.



Mes compétences :

CICS

COBOL

DB2

JCL

Mainframe

Monétique

MVS

PACBASE

Retraite

Retraite complémentaire