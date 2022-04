Frédérique LEAUTE

J'occupe le poste d'ingénieur en recherche et développement dans la société LEC depuis septembre 2008 à Cognac (en CDI depuis 2009).



Je suis en charge de la recherche et du développement d'analyses liés à la sécurité alimentaire dans le domaine des vins, spiritueux et materiaux entrant en contact avec ces denrées alimentaires.

Mes missions consistent à développer des méthodes d'analyses des substances soumises à réglementation comme les COV, les pesticides, les HAP, les phtalates, les additifs... Ces études concernent divers matrices liquides (vins, spiritueux, eau) solides soit alimentaires ou qui entrent en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires (par ex. barriques, plancher de container...) et dans l'air (atmosphère ambiant).



Je suis en charge des dossiers soumis au crédits d'impot recherche et participe à la gestion de la propriété intellectuelle de la société (enveloppe soleau, brevet).



Je suis également chargée de la gestion documentaire, veille scientifique mais aussi de la formation (transfert de compétence).



Depuis 2012, je suis également formatrice pour le GRETA charente (vacataire): formation chimie de l'eau et environnement pour le personnel d'entreprises occupant le poste qualité sécurité environnement (norme 14001).





Mon parcours avant 2008 :

2003 (décembre) à 2008 (juin). IFREMER centre de Nantes ; laboratoire de Biogéochimie des contaminants organiques

- Thèse Biogéochimie des contaminants organiques HAP, PCB et pesticides organochlorés (acces: bibliothèque de l'UPMC et site Thèse En Ligne (TEL)

2003 (8 mois) Centre Océanographique National (NOC) de Southampton (UK)

- Développement analytique et analyse des radioéléments dans l’environnement (uranium plutonium, césium.



Mes compétences :

Bois

Développement Analytique

électrophorèse

Electrophorèse capillaire

Formation

HAP

Recherche

Sécurité

Sécurité alimentaire

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

spiritueux

Vin