Luis KABONGO

Bien que né en France à Orléans, j'ai eu l'occasion de connaitre différentes cultures pendant mon enfance car j'ai habité près de 7ans en Algérie et près de 9ans en Espagne. Je suis donc bilingue en espagnol et possède un niveau correct d'anglais par mes études, mes relations professionnelles et quelques séjours à l'étranger.



J'ai effectué une thèse en informatique qui m'a permis de rentrer en contact avec des domaines très différents tels que la médecine, la physique, l'électronique. Ce travail était d'autant plus intéressant en raison de son implication directe à l'amélioration des techniques concernant le traitement de certains cancers.



