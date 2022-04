Céline BERCION

Sociologue (docteur en Sociologie du Travail, Bordeaux II, décembre 2003) avec une formation en gestion des entreprises (DESS CAAE, Bordeaux IV, 2004), j'interviens dans les grands domaines du management des RH :



- Le conseil en management des RH (diagnostic du management des RH, diagnostic RH, diagnostic risques professionnels, etc.)

- l'accompagnement à la mise en œuvre d'une politique santé et sécurité au travail (prévention rprs, etc.)

- L'accompagnement à la mise en place d'une démarche QVT

- La formation en management des RH (management stratégique et opérationnel)

- L'analyse stratégique et systémique des organisations

- La conduite du changement dans les organisations

- Le coaching de managers

- Le coaching d'équipes

- L'enseignement de la sociologie des organisations et de la psychologie sociale (théories de la motivation, de l'implication, de la dynamique des groupes, de la conformité, de la double contrainte, etc.)



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

Audit

Coaching

Communication

Consultant

Enseignement

Formation

Ingénierie

Ingénierie formation

Ingénierie pédagogique

Management

Management opérationnel

Management stratégique

Organisation

Sociologie

Ressources humaines

Risques psycho sociaux

Accompagnement au changement

Accompagnement RH

QVT