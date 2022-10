Nathalie DELANNE

10 ans dexpérience dans limmobilier et 5 ans dexpérience dans les études de marché et de faisabilité.



Aujourd'hui Chargée de maintenance et travaux d'immobiliers jorganisation la mise en œuvre et le suivi des travaux d'aménagement, de réfection, de maintenance préventive et corrective du bâtiment et des laboratoires de recherche du site Oncopole de Toulouse, d'une superficie totale de 24 000m2,



- impliquée dans la création de la "ville" de demain, je participe au projet "Smart City" initié par Toulouse Métropole.



-passionnée par les domaines de l'urbanisme, le réaménagement urbain et les problématiques de sociologie urbaine.



Mes compétences :

Urbanisme

Étude de marché

Analyse de données

Construction

Immobilier

Adaptabilité

Concertation publique

Marchés publics

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

SIG Geoconcept