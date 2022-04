Alain DELANNE

Le RUISSEAU COURANT

47120 DURAS



TEL : 05 53 93 91 16

MOB : 06 16 25 61 98

@mail: alaindelanne@aol.com





CHARGE D’AFFAIRES



MES COMPETENCES PROFESSIONNELLES POUR VOUS SERVIR

1982- en activité :

Chargé d’affaires – CIRMA Electronics Groupe Cordon – Activité : SAV TELECOM & Multimédia; commercial groupe vente EXPORTATION



-Animation et gestion d’équipe de production de 50 à 100 personnes sur site déporté réalisant un CA annuel de 5 m€.

-Commercial : devis, réalisation de mailing, création et développement fonction stratégie de l’entreprise.

-Gestion de stocks et logistique

-Méthodes : amélioration continu des process et création. Etablissement de cahier des charges.

-Mise en place de plan Assurance Qualité répondant aux exigences de la norme ISO 9002

-Analyse chiffres d’affaires, marge et élaboration de rapports (analyse et gestion financière)

-Animation de réunion, négociation



AUTRES EMPLOIS EXERCES

1980-1982 :

Dessinateur Industriel – Société FAVROULT SA (HERVE THERMIQUE) à Rochefort/Mer.

- élaboration de Plan et Devis

- conduite de Chantier

- réponse aux Appels d’offre

- suivi Clientèle



FORMATIONS ACQUISES

1977- BAC F3 Electrotechnique

1978- 1ière année BTS Technico- commercial

1990- INFORMATIQUE de Gestion, stage interne de FORMATION

2003- CACES Aptitude à la conduite de Chariot Elévateur.

2004- MESURES TEMPS METHODES (MTM-2)



LANGUES

Anglais : lu parlé et notions d’écrit



BUREAUTIQUE

EXEL- WORD- SILOG



DIVERS CENTRE D’INTERETS

Construction de Bâtiments

Organisation de spectacle

Sports : vélo footing

Loisirs : Président d’un club de RUGBY

Permis A et B