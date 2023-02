Zhor JOUIMAAT

Interlocutrice des entreprises en Ariège et des partenaires institutionnels pour le GRETA Midi Pyrénées Sud, Agence de Foix, je mets en œuvre et développe des dispositifs à l'attention des des publics les plus fragiles. J'interviens sur le secteur Enseignement général, Insertion et Langues et sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA via les Maisons de la Solidarité.



Mes compétences :

Management

Communication

Conseil

Gestion budgétaire

Ecoute

Relationnel

Gestion de projet

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Négociation

Management commercial