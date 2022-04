Diplômée d'un Master de Mathématiques, spécialité Traitement Harmonique et Contrôle du Signal, je dispose d'une expérience de 2 ans en Espagne en tant que développeuse dans le domaine de l'imagerie médicale. J'ai notamment participé à l'élaboration d'outils favorisant l'interaction 2D et 3D de prothèses ou d'implants via l'environnement Visual Studio.



Mes compétences :

Mathématiques

Traitement d'images

Traitement du Signal