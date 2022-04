Jennifer BEDUNEAU

Goût du challenge, sens de l'écoute et force de vente.

Evoluer dans un secteur dynamique et exigeant. Consciencieuse, dynamique, organisée, autonome.

Sens des responsabilités et de l’initiative, j'ai développé des compétences commerciales, administratives, des savoirs être.

Flexible, je suis adaptable à tout type de poste avec une soif de connaissances.

Le goût du résultat et du challenge me poussent à me surpasser pour être toujours plus efficace afin d'atteindre mes objectifs.

En outre, dotée d'un bon relationnel, il est satisfaisant de mener des projets de vies.

Un poste à responsabilités où les perspectives d’évolutions professionnelles sont attractives et motivantes.



Mes compétences :

Commerciale

négociatrice