Jennifer BERSOT

Responsable du suivi clients Grands Comptes au sein de POINTEX INFORMATIQUE connue pour ses systèmes d'encaissement et de gestion pour les CHR ( cafés, hôtels restaurants),métiers de bouches, boulangeries etc, je suis l'interlocutrice privilégiée du client pour toute question administrative, commerciale et technique et m'occupe du traitement de leur commande jusqu'à la facturation, ainsi que du suivi SAV (gestion planning- reporting ..).

Mes solides années d'expériences m'ont permis de développer de bonnes qualités relationnelles aussi bien avec les clients qu'avec les différents services que je dois coordonner pour une bonne gestion des dossiers.

Dynamique, autonome et rigoureuse, je travaille en parfaite autonomie.



Mes compétences :

Commerciale

Gestion administrative

Suivi technique

Technique

Assistanat de direction

Comptabilité

Sage Accounting Software

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Apple Mac

Secrétariat

Recouvrement

Administration des ventes