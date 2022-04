Jennifer BIEHLER

Vente et SAV en b to b & b to c. Assistance administrative et commerciale.

Réactivité, organisation et anticipation sont mes maîtres mots.

Je suis de nature souriante et avenante, ai une grand facilité d'adaptation et ai le goût du challenge.

Mes objectifs ne sont pas fixes, je tiens a rester ouverte à toutes opportunités professionnelles et humaines.

Ce qui importe avant tout pour moi c'est de pouvoir travailler dans une bonne ambiance, en accord avec ma conscience professionnelle et poursuivre une amélioration continue de mes compétences et connaissances professionnelles.

J'aime la lecture, l'escalade, l'équitation, le karting, le football, le cinéma et la musique, ainsi que beaucoup d'autres choses.

Cv sur simple demande. Jenny.biehler@hotmail.com



Mes compétences :

accueil

administratif

vente

service après vente

service clients

service technique

pièces détachées

b to b

électroportatif

Lecture de vue éclatée et plans