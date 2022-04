Jennifer BIRO DE BONA

Anglais courant - Espagnol - je suis issue d'une double culture anglaise et française.

Excellente maîtrise de la langue française (rédaction, corrections de textes, traduction Français Anglais etc...)

Grande expérience et grande expertise du relationnel, de l'organisation de séminaires,de voyages, de l'évènementiel.

Energique, enthousiaste, innovatrice,diplomate j'ai l'habitude de travailler en équipe et de communiquer.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Assistante de Direction

Rédaction