Jennifer BLAIN

Riche de plusieurs expériences dans le commerce et d’une première expérience dans le cabinet d’architecte GOSPEL, j’ai eu l’opportunité d’acquérir de nombreuses compétences tel que la réalisation d’estimations, l’élaboration des pièces écrites en phase APS, APD, PRO et DCE, l’analyse des offres, comptabilité de chantier…



C’est avec beaucoup de satisfaction que je réponds aujourd’hui à un poste d’assistante économiste au sein du cabinet d ‘architecte GOSPEL, cependant le cabinet fait face à des difficultés économiques et je suis actuellement en recherche d’une nouvelle entreprise afin de préparer mon diplôme.



Je reste disponible pour échanger plus en détails sur mes motivations.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Sens de l'initiative

Autonomie professionnelle

Microsoft Excel

Microsoft Word

Rédaction rapport ACT

Analyse des devis

Rédaction des cahiers des clauses techniques parti

Réalisation des avants métrés

Estimation en phase APS APD

Comptabilité de chantier