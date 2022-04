Jennifer BLESSING

Actuellement a la recherche d'un emploi ayant 3 années d'expérience dans le domaine de la vente je souhaiterais avant tout approfondir dans l'alimentation surtout la charcuterie et ainsi que la boulangerie , la fromagerie et la poissonnerie.

j'ai le sence de la relation avec la clientèle, je sais m'adapter a mon équipe avec qui je travaille, ainsi que de prendre des initiatives quand il le faut, et organiser dans les différentes tâches a effectuer toujours ponctuelle avec le sourire.



Mes compétences :

Accueillir le client et lui présenter les produits

Conseiller et informer le consommateur

Servir le client

Peser et emballer les produits