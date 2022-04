Jennifer BOTT

Après une carrière de plus de dix ans dans la conduite de poids lourds, j'ai souhaité me reconvertir et revenir à mes études. J'ai passé et obtenu le Titre Professionnel de Secrétaire Médicale (homologué niveau IV) durant un an. Depuis l'obtention de mon diplôme je recherche activement une place dans le milieu médical. En effet, je me suis découvert une passion pour ce métier. Je dispose des connaissances en bureautique et en communication. J'ai été parfaitement formée aux notions essentielles, que sont le secret professionnel et la discrétion. De plus, je possède une excellente maîtrise du vocabulaire médicale et des différents outils bureautiques. La seule raison pour laquelle aujourd'hui je n'ai pas la chance d'exercer ce fabuleux métier est qu'il m'est difficile d'obtenir un poste de secrétaire médicale avec peu d'expériences. Laissez moi une chance de vous prouver que j'ai toutes les qualités pour cet emploi et je ne vous décevrais pas.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Hexagone

Gesmedic

Apycript

OpenOffice

Prise de rendez-vous et gestion agenda

Rédaction de courrier administratif

Archivage, tri, classement

Accueil physique et téléphonique

Retranscription de compte-rendu