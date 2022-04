Bonjour,

Je me présente, Jennifer Boucheny. J'ai 22 ans, célibataire, en attente du permis

Actuellement à la recherche d'un emploi à la sortie du BTS Négociation et Relation Client en alternance avec Nestlé France et le CFA UTEC d'Emerainville, J'ai pu acquérir autant de théorie que de pratique en matière de mercatique, communication, management, de droit ou encore d'économie.

Je profite de ma sortie d'école pour me focaliser sur mon permis car il pourrait mettre indispensable pour mes futurs projets.

Mes qualités sont mes qualités relationnelles, ma persévérance, mon autonomie, ma motivation

Mes défauts sont mon manque de concentration et l'attente de mon permis.

N’hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements et je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Secrétariat

Gestion budgétaire

Logistique