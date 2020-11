Ramatou ADAMOU

Après ma licence professionnelle au CFA UTEC , j'ai intégré le cycle d'ingénieur de l'école de l'informatique et des techniques avancés (Epita) depuis septembre 2012.

Dans le cadre de cette formation j'effectue mon apprentissage au sein du groupe Eyrolles qui est l'un des derniers groupes indépendants dans le paysage éditorial français. Il occupe depuis longtemps une position privilégiée sur le marché du livre professionnel.

Je suis actuellement responsable technique du projet de refonte du site des éditeurs.Je contribue aussi à la mise en place des nouvelles fonctionnalités sur le site Eyrolles.com et le Back office.



Mes compétences :

Symfony2

C++

PostgreSQL

Solr

Java EE

Ubuntu

PHP 5

Apache