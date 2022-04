Christelle DA SILVA

De nature sportive et "determinée" je donne toujours le meilleur de moi même pour atteindre les objectifs que je me suis fixée.

De part ce caractère j'ai décidé d'entrer rapidement dans la vie active par le biais de l'alternance.

J'ai donc commencée par un BAC PRO COMMERCE (2ans) en tant que vendeuse petit et gros electromenagers chez BUT, suivi d'un BTS MUC chez CONFORAMA sur le poste de responsable adjointe de magasin et pour finir une LICENCE RESPONSABLE DE POINT DE VENTE au magasin de DECATHLON à Pontault-Combault.

Cette dernière expérience m'a permise d'accroite mon esprit de responsabilité et de management, ce fut ce qui me decida dans l'arret de mes études, pour me lancer dans l'aventure Decathlon.

Je suis actuellement affiliée au rayon nature en tant que responsable de rayon.



Passionnée par le sport depuis mon plus jeune âge, j'ai pratiquée pas mal de sports de sports collectifs (volley, hand, rugby..)

Neanmoins ce qui m'anime depuis l'âge de 5ans est l'équitation que je pratique en compétition. (concours complet en amateur)

Je suis egalement proprietaire de mon propre équidé, cela m'a permise de développer mon sens de l'organisation pour équilibrer pleinement ma vie pro et ma vie perso.



Si je devais avoir une devise : SEUL ON VA VITE, ENSEMBLE ON VA LOIN !



Mes compétences :

Capacité d adaptation

Gestion des équipes

Gestion des stocks

Fibre commerciale