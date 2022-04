Andreia DIAS CORTICO

J'effectue actuellement mon master spécialisé en management de projet Marketing au sein du service Pricing, chez Bricorama, en tant que chargée d'études en alternance, mon parcours a toujours été en rapport avec la grande distribution, auparavant j'ai pu voir de grandes enseignes comme Leroy-Merlin, Metro, E.Leclerc dans lesquelles j'ai eu la chance de voir des métiers divers et variés et plusieurs rayons/secteurs/produits (vente-conseil, encadrement collaborateurs, formation de saisonniers et stagiaires, remplacement de manageur...)



Mes compétences :

Excel

Word

PowerPoint

Sap

Backoffice (interne Leroy merlin)

Pixies (interne Leroy merlin)

Gantt project