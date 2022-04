Alexandre DE VASCONCELOS

Passionné et Animé par la Distribution (Ameublement, Décoration, Electroménager, Bricolage, Alimentaire...)



Expert en problématiques de Stratégies Tarifaires & d'Image Prix Multicanales appliquées au Retail mono ou multi-Enseignes.



Maîtrise des sujets nationaux et locaux de marketing client et de communication à 360, médias, hors médias, géomarketing, fidélisation, baromètres de satisfaction clients, etc...



Mes compétences :

Pricing

Vente

Promotion

Développement

Distribution

Commerce