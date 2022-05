Accompagner les entreprises sur des solutions d'approvisionnement en Fournitures de bureau, EPI, Printing et Services Généraux.



Voici mes domaines de compétences :

► Prospection et Acquisition client

► Gestion des Appels d'offres / Consultation

► Audit sur les postes d'achat des Services Généraux

► Optimisation et Conception sur mesure de processus d'achat

► Déploiement et suivi d'accords nationaux

► Mise en place de plans de progrès annuel



Grâce à l'expérience et le savoir-faire de Lyreco, nous proposons +12 000 produits livrés en 24h sur différentes gammes de produits et partout en France et dans le monde.



Les avantages pour votre entreprise ?

Un seul fournisseur, une seule commande, une seule livraison, une seule facture ainsi qu'un suivi commercial personnalisé et de proximité.



Pour me contacter :

✆ 07 60 78 51 78

✉ romain.lagrange@lyreco.com