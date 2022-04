Madame, Monsieur,



Diplômée d’un master intégrant le management commercial, la force de vente et le marketing, j’ai pour ambition de travailler à un poste à responsabilités, dynamique et gratifiant, au sein d’un groupe performant et reconnu.



Toujours axée dans le domaine de la vente, mon expérience professionnelle m’a apporté une approche du commerce dans son intégralité tant sur le terrain qu’en magasin.

Mon aisance relationnelle, décuplée lors de ma mission aux Cafés Jeanne d’Arc, m’a permis de faciliter le dialogue avec les fournisseurs et les équipes que j’ai encadré.

J’ai eu l’opportunité d’exploiter ma capacité d’analyse et mon esprit d’initiative afin d’accroître le chiffre d’affaires de l’auberge de jeunesse Greenland en Australie.



La réussite du fonctionnement d’un magasin se joue entre une bonne cohésion d’équipe qui transmet des conseils avisés à sa clientèle, une bonne tenue du magasin et une bonne gestion des stocks.

Je souhaiterai participer à l'évolution d'une enseigne soit en tant que responsable adjointe ou responsable magasin pour un magasin de détail, soit en tant que chef de rayon ou chef de département pour la grande distribution.



Je suis une personne passionnée, combative et avide de réussite qui saura mener à bien les missions qui lui seront confiées.

Je tiens à préciser que je suis disponible immédiatement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.





JENNIFER BOURDAIS



Mes compétences :

Analyse des ventes

Budget

Elaboration et suivi d'un budget

Formation

Gestion d'un portefeuille

Gestion d'un portefeuille client

Gestion de Stocks

Marketing

Négociations

Négociations fournisseurs

Planning

Prospection

Recrutement

Veille

Veille concurrentielle

ventes