A eu une adolescence pas toujours facile, des soucis de santé mais malgré tout, garde la tête haute et est plus que jamais déterminée!



À la recherche d'un choix d'études dans lequel elle s'épouisse et dans lequel elle pourrait mettre en avant ses compétences.



Les portes me sont grandes ouvertes, il ne reste maintenant plus qu'à trouver celle qui correspond à ma clef du bonheur...