Jennifer BREYNE

Vous recherchez une assistante ADV dynamique et organisée et je souhaite donner un nouveau souffle à ma carrière professionnelle.

Alors, ma candidature peut vous intéresser.



Forte d’une expérience de 12 années au sein du service commercial d’une petite entreprise industrielle, j’ai pu développer une grande polyvalence et acquérir de nombreuses compétences tant administratives que commerciales.

Volontaire, rigoureuse, sociable et dotée d’un bon relationnel, j’apprécie tout particulièrement le travail en équipe.











Mes compétences :

Sage

Gestion de la relation client

Suivi clientèle

Après-vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

EDI