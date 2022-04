Jennifer BRUGIER

Actuellement en recherche d'emploi, je suis une personne dynamique, motivée et rigoureuse.

Au cours de mon parcours au sein de la police nationale j'ai pu développer mon goût pour la rigueur, le travail en équipe et le professionnalisme.

J'ai pu retrouver ces mêmes qualitées dans le cadre de la sécurité incendie.

Je suis à la recherche de nouvelles expériences et de nouvelles compétences a acquérir.



Mes compétences :

Intervention sanitaire

Accueillir et renseigner le public

manipulation du matériel informatique

Essais d'installation de lutte contre l'incendie