Jennifer BUISSON

Descendue du grand Nord, plus couramment appelé la Savoie, pour mes études, je suis tombée amoureuse de la ville de Montpellier. J'ai donc commencé une licence d'informatique à l'Université Montpellier 2. Ayant vite compris que mes études me permettaient de me déplacer, je suis alors partie faire un Master Développement Logiciel à Toulouse.



Cependant, l'appel de la Méditerranée m'a ramené à Montpellier et j'ai eu la chance de trouver une opportunité en tant qu'ingénieur études et développement dans une structure à taille humaine en plein développement, Matooma.



Développeuse passionnée, je possède une bonne connaissance des langages du web (Php, HTML5, MySql, Javascript) ainsi que certains frameworks comme Laravel ou Symfony. Je m'intéresse aussi au développement mobile (Android).



Bien évidemment, mon livre de chevet n'est autre que "PHP5 avancé"​ avec seulement 850 pages...



La technique m'intéresse toujours autant mais la gestion de projet, que j'ai appréhendée lors de mon Master et de mon stage, est une autre facette que j'aime étudier.



En dehors du travail, et des mes nuits blanches à développer, je suis une passionnée de photographie et d'escalade.



Dernièrement, j'ai décidé de revenir vers mes origines pour des raisons personnelles. Début août, je serai donc disponible près d'Annemasse.



Mes compétences :

Java

Symfony2

UML

PHP 5

Agile Scrum

Développement Android

MySQL

CSS 3

HTML 5